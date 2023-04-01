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السبت 1 نيسان 2023 ساعة 06:58

نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني

نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر مساء الجمعة عن الاتفاق بين الكيان الصهيوني وجمهورية أذربيجان والادعاء الذي لا أساس له من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية: طلبنا من حكومة أذربيجان توضيحا بشان ما قاله وزير خارجية الكيان الصهيوني حول الاتفاق مع جمهورية أذربيجان على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران". المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية تهرب من ذلك وأطلق اتهامات جديدة ضد إيران.

وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: ألا يعد استمرار الصمت ختم تاييد ضمني لتصريحات الشريك الاستراتيجي لباكو؟ .

يذكر ان المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان وبدلاً من الرد على الاتفاق بين بلاده والكيان الصهيوني لتشكيل "جبهة موحدة ضد إيران"، ادعى في تصريح لا أساس له أن إيران متورطة في اغتيال عضو في برلمان بلاده.

وفي هذا الصدد ، كتب ناصر كنعاني في تغريدة أخرى: "الكيان الصهيوني المجرم ليس له هدف من الاقتراب من الدول الإسلامية سوى اثارة الخلافات والانقسامات في صفوف الأمة الإسلامية لتحقيق مطامعه التوسعية".

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني: ننصح الإخوة المسلمين في جمهورية أذربيجان الحذر من النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني.

وكان كنعاني قد صرح في وقت سابق من يوم امس الجمعة أن تصريح وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين بشأن الاتفاق مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران" هو وثيقة أخرى عن النوايا الشريرة للكيان الصهيوني لتحويل أراضي جمهورية أذربيجان إلى ساحة لتهديد الأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية، وادان ذلك بقوة.

وقال إنه لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بمؤامرة الكيان الصهيوني ضدنا من أراضي جمهورية أذربيجان ، وطالب بتوضيح من المسؤولين الأذربيجانيين بشأن الاتفاق مع الصهاينة ضد ايران.
رقم : 1049911
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