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السبت 1 نيسان 2023 ساعة 07:07

البنتاغون: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على هزيمة روسيا هذا العام

البنتاغون: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على هزيمة روسيا هذا العام
وقال في مقابلة مع موقع Defense One: "لا أعتقد أنه سيتم القيام به في أي وقت قريب هذا العام".

ووفقا للجنرال الأمريكي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تخطط لاحتلال جميع المناطق على طول حدود عام 1991، وأشار الضابط إلى أنه هذه مهمة عسكرية جادة، وصعبة للغاية.

وفي الأسبوع الماضي، وصف ميلي، الذي كان يتحدث في الكونغرس الأمريكي، رغبة زيلينسكي في "إعادة" شبه جزيرة القرم بأنها متطرفة.

كما شدد على أن واشنطن ليست في حالة حرب مع روسيا، ولكنها فقط "تساعد أوكرانيا في القتال من أجل وحدة أراضيها".
رقم : 1049918
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