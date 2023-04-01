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السبت 1 نيسان 2023 ساعة 09:44

روسيا تحتج على التصرفات الاستفزازية للقوات الأميركية في سوريا

روسيا تحتج على التصرفات الاستفزازية للقوات الأميركية في سوريا
وقال مركز المصالحة الروسي في سورية، إنه خلال سير الدورية الروسية - التركية المشتركة، تمَ رصد تحرك دورتين تابعتين لما يسمّى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، على طولِ المسار غير المتنازع عليه في بلدتي ديرونا وسارامساك.

واضاف أن انتهاك التحالفِ الامريكي لقواعد عدم الاشتباك يهدد توازن القوى الهش القائم في تلك المنطقة، والذي تحقق بفضلِ جهود روسيا، كما أنه يؤثر سلبا أيضا على تطورات الوضع.

وبدوره، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف عن وجود أعمال استفزازية لوحدات من القوات المسلحة الأميركية في محافظة الحسكة، وجرى خلال سير الدورية الروسية – التركية المشتركة، رصد تحرك دورتين تابعتين لما يسمى بالائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب، على طول المسار غير المتنازع عليه في بلدتي ديرونا-آغا وسارامساك.

وقال غورينوف إن "الجانب الروسي قدم احتجاجاً على سلوك الائتلاف".

وبحسب نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فإن انتهاك الائتلاف لقواعد عدم الاشتباك يهدد توازن القوى الهش والقائم في تلك المنطقة، والذي تحقق بفضل جهود روسيا، كما أنه يؤثر سلباً أيضاً على تطورات الوضع.

وأشار غورينوف، إلى أنه جرى في منطقة خفض التصعيد في إدلب وخلال اليوم الماضي، تسجيل 4 حالات قصف صادرة عن مواقع تنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني".

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "طائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل أميركي وإصابة 6 آخرين، في قاعدة للتحالف قرب الحسكة شمالي شرق سوريا".

وترفض سوريا وجود القوات الأميركية على أراضيها وتصفه بـالاحتلال. وقد طالبت غير مرة بخروج تلك القوات.
رقم : 1049927
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