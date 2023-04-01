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السبت 1 نيسان 2023 ساعة 09:48

الشيخ قاسم: لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الازمة

الشيخ قاسم: لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الازمة
وخلال إلقائه خطبة الجمعة في مسجد الإمام المجتبى (ع)، جنوب بيروت قال الشيخ قاسم: "فلننجز الاستحقاقات الداهمة وبعدها يطرح من يريد إجراء تعديلات وفق الأطر الدستورية".

وشدد على أن عنتريات الرفض والقبول لا تقدم حلا، وتابع: إجمع عددا كافيا من النواب حول خيارك، فإذا نجحت يكون الرئيس الذي تريد، وإذا فشلت فالرئيس الذي يختاره المجلس النيابي هو رئيس كل لبنان.

ولفت الشيخ قاسم إلى أنه توجد قوى أولويتها أن تتحكم بالبلد من خلال الرئيس وإلا فبديلها الفراغ"، مؤكدا أنه "سيحاسب الناس المسؤولين عن إطالة الفراغ في صناديق الاقتراع.
رقم : 1049929
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