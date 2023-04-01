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السبت 1 نيسان 2023 ساعة 09:53

المفتي قبلان: لا بصيص أمل بالمنطقة إلا بالاتفاق السعودي– الإيراني

المفتي قبلان: لا بصيص أمل بالمنطقة إلا بالاتفاق السعودي– الإيراني
وحذر الشيخ قبلان من اللعبة الطائفية، لأن لبنان يحترق بالزيت الطائفي، والمطلوب كنيسة مسلمة ومسجد مسيحي لإنقاذ لبنان، وقال: "أملنا بالإعلام أن يكون محضر خير، لأن لبنان على نار حامية، والجمر تحت رماد الفتن في كل شبر من هذا البلد، فلا تعينوا على حرقه".

واوضح أن "العالم أمام مطب ركود واضح، والبطالة والبنوك المركزية العالمية تعيش لحظة غموض، والانهيارات المصرفية المالية تتوالى.

وتوجه في خطبة الجمعة للحكومة اللبنانية وللقوى السياسية، بالقول: إن موارد الدولة ضرورة مطلقة، ونهاية الإدارات والمرافق العامة نهاية للبنان، والشعب اللبناني يتقلّب في حر أزمة إلى أحر منها، وموارد لبنان يجب أن تبقى في لبنان، والنزوح السياسي أزمة خطيرة سياسية وديموغرافية ومهنية، وسوق العمل يعاني من لعبة النزوح الأممي، والمطلوب من الحكومة إعلان حالة طوارئ وطنية لحماية اليد اللبنانية العاملة، ومنع الأسواق والمهن من أي مزاحمة لليد اللبنانية، لأن مفوضية اللاجئين تريد تدمير الشعب اللبناني من باب سوق العمل والإغراق السكاني".
رقم : 1049930
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