صنعاء تمنع دخول منتجات الدول المسيئة للقرآن الكريم

ونقلت مصادر رسمية أن المجلس السياسي الأعلى برئاسة "مهدي المشاط" أدان في اجتماع له ، ما تعرض له القرآن الكريم من إساءات متكررة، والتي كان آخرها إحراق المصحف الشريف في الدنمارك".



وأضافت أن "المجلس وجه حكومة الإنقاذ الوطني بمنع دخول منتجات الدول التي سمحت بالإساءة إلى القرآن الكريم، وإعداد آلية التنفيذ".



في السياق أدان قائد حركة أنصار الله "السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي" بشدة جريمة إحراق القرآن الكريم من قبل الأعداء في أوروبا (الدنمارك والسويد)، مشددا على ضرورة أن يكون لنا كمسلمين موقف من حربهم على الإسلام.



وقال السيد "الحوثي" خلال محاضرته الرمضانية، أن من يقود هذه الجرائم والإساءات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية هو اللوبي الصهيوني، مؤكدا أن انتماءنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب ونُستفز عندما يحارب ديننا.