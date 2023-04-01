الجهاد الاسلامي تشيد بالحشود الكبيرة في المسجد الأقصى

وقالت الحركة في تصريح صحفي الجمعة: إن مئات الآلاف التي أدت صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات المنع والتضييق والحصار الذي يفرضه الاحتلال، هي بمثابة رسالة تحدٍ فلسطيني وتصميم على الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه رغم كل العقبات والمؤامرات.



وأضافت أن هتافات الجماهير في الأقصى وتكبيراتها تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة واعتزازه بقيادتها ورجالها الأوفياء.



ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني للاستمرار في شد الرحال للأقصى والرباط والاعتكاف في مصلياته وقبابه وساحاته.



وأدى يوم الجمعة 250 ألف مصل في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضيقات الاحتلال.