الاحتلال يقرر إغلاق الضفة ومعابر غزة الأربعاء المقبل

ووفق صحيفة (معاريف) العبرية، فإن الجيش قرر إغلاق منطقة الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح اليهودي".



ويشار إلى أن جيش الاحتلال دائما ما يتخذ قرارات بإغلاق الضفة المحتلة ومعابر القطاع خاصة مع انطلاق الأعياد اليهودية.



وفي وقت سابق قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الجمعة الثالثة من رمضان 2023 ستكون لحظة اختبار مهمة وحقيقة لمنظومة الأمن في كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وكتب المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل أن الجمعة الثالثة من رمضان سيتصادف مع احتفالات المستوطنين المتطرفين بعيد الفصح اليهودي وسيكون بمثابة اختبار مهمة لتسمى "منظمة الأمن الإسرائيلي" الذي يتأهب منذ بداية الشهر المبارك لمنع تصاعد الأوضاع.



وأشار الى أن المنظومة الأمنية في الكيان الإسرائيلي كانت مهيئة للتصعيد خلال شهر رمضان لكن الأسبوع الأول منه مر بهدوء نسبي في الضفة الغربية المحتلة وانعكس ذلك على الأوضاع في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.



وأوضح أن غالبية الفلسطينيين يعطون الأولوية لمرور الأوضاع بشكل هادئ وصولا لعيد الفطر السعيد.



وحذر هرئيل من السماح لما يسمى وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من اقتحام المسجد الأقصى مجددًا خلال ما يعرف بـ "عيد الفصح" اليهودي.



وقال هرئيل :" إن بن غفير لا يمكن أن يمرر هذه الفترة بدون أن يكون نجمها الإعلامي الأول.



فلسطين.. عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الإحتلال في مدن الضفة



الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش



أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.



التطورات في الضفة الغربية في شهر رمضان



وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة وبيت دجن، مشيرًا إلى أن 17 أصيبوا بالغاز عقب مواجهات اندلعت مع قوات جيش الاحتلال في نابلس



وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس، وانطلقت عقبها مسيرة رافضة للاستيطان وإقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.



كما اندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد مسيرة خرجت إحياء ليوم الأرض ورفضا لاعتداءات المستوطنين المتكررة بحق البلدة.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين عقب قمع المسيرة في بلدة حوارة، فيما اعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، واعتدت على الصحفيين في بلدة حوارة خلال عملهم على تغطية الأحداث في البلدة.



وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى قريوت جنوب نابلس عقب اقتحام المستوطنين للمنطقة الغربية من البلدة، واستهدف خلالها جنود الاحتلال المواطنين ومنازلهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام.



وحسب المصادر، فقد تعمدت قوات الاحتلال اسهداف المواطنين بالرصاص الحي، خلال المواجهات في قرية قريوت.



وأفادت بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق داخل منازلهم في قريوت، بفعل إطلاق الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المنازل بشكل مباشر.



وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وانطلاق المسيرة التي توجهت لمدخل القرية المغلق، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، بينهم إصابة في الرأس



الجدير بالذكر، أن مدن الضفة والقدس يشهدان فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، وتندلع مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تستهدف المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام.