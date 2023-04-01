الإمارات تعلن دخول اتفاقية الشراكة الشاملة مع الإحتلال حيز التنفيذ

وقال آل خاجة، عبر حسابه على "تويتر" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، "نصل اليوم إلى محطة تاريخية جديدة مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ".



وأضاف: تفتح الاتفاقية الباب أمام تعزيز التجارة والاستثمار والفرص الثنائية، وتُطلق حقبة جديدة من التعاون.



ووقع كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، الأسبوع الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى الكيان، محمد آل خاجة.