الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 نيسان 2023 ساعة 12:05

الإمارات تعلن دخول اتفاقية الشراكة الشاملة مع الإحتلال حيز التنفيذ

الإمارات تعلن دخول اتفاقية الشراكة الشاملة مع الإحتلال حيز التنفيذ
وقال آل خاجة، عبر حسابه على "تويتر" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، "نصل اليوم إلى محطة تاريخية جديدة مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ".

وأضاف: تفتح الاتفاقية الباب أمام تعزيز التجارة والاستثمار والفرص الثنائية، وتُطلق حقبة جديدة من التعاون.

ووقع كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، الأسبوع الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى الكيان، محمد آل خاجة.
رقم : 1049946
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
1 نيسان 2023
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
1 نيسان 2023
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
1 نيسان 2023
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
1 نيسان 2023
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
1 نيسان 2023
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
1 نيسان 2023
اللواء سلامي: الشهيد
اللواء سلامي: الشهيد'متوسليان' أول شهيد إيراني في سبيل تحرير القدس
31 آذار 2023
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
31 آذار 2023
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
31 آذار 2023
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
31 آذار 2023
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
30 آذار 2023
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
30 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟