اليمن.. دول العدوان تهجر أهالي أهم جزر أرخبيل سقطرى

وأشارت وزارة الثروة السمكية في بيان لها إلى أن "تحالف دول العدوان لم يكتفِ باحتلال بعض من جزر اليمن وشواطئه وأجزاء مهمة من أراضيه ونهب ثرواته وتدمير بيئته بأنواعها كافة، بل وصل به الحال إلى تهجير أبناء جزيرة عبد الكوري، التي تعد من أهم جزر أرخبيل سقطرى".



كما لفتت إلى أن" دول العدوان تمادت خلال الأسبوع الماضي، بإرسال قوات إماراتية جديدة إلى مطار حديبو تمهيداً لنقلها إلى جزيرة عبد الكوري".



وفي سياق مختلف، أفادت مصادر رسمية يمنية بإصابة 3 مواطنين بقصف مدفعي سعودي، على مديرية شدا الحدودية في صعدة شمالي اليمن.



وقبل أيام، أستشهد في صعدة، مواطن يمني متأثراً بإصابته بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.