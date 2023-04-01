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السبت 1 نيسان 2023 ساعة 15:19

حماس تزف الشهيد 'محمد العصيبي'

حماس تزف الشهيد
وقالت حماس في بيان لها إنها تزف إلى جماهير الشعب الفلسطيني المرابط: الشهيد البطل الطبيب: محمد خالد العصيبي (26 عامًا)، من قرية حورة بالنقب المحتل، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال ليلة السبت، في جريمة إعدام بدمٍ بارد، بعد إقدامه على حماية فتاة فلسطينية منعتها شرطة الاحتلال من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليها عند باب السلسلة.

وعزّت حماس ذوي الشهيد الطبيب والأهالي في النقب الثائر والداخل المحتل، مؤكدة أنّ "جرائم الاحتلال الصهيوني في أرضنا وبحقّ أبناء شعبنا لن تمر دون رد".

وشددت على أنّ "دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وسيبقى شعبنا على عهده مع الشهداء والمسجد الأقصى والمقدسات، وسيواصل نفيره تلبية لنداء الحرم القدسي والاعتكاف في باحاته، يحميه ويذود عن حياضه بقوّة".

وقبيل منتصف الليلة الماضية، استشهد الشاب محمد خالد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب المحتل، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، قرب باب السلسلة في القدس المحتلة، خلال توجهه للاعتكاف في المسجد الأقصى.

وأكد شهود في البلدة القديمة أن جنود الاحتلال من أفراد ما يسمى الشرطة الصهيونية أطلقوا النار على الشاب بعد عراك معهم بعدما تدخل لمحاولة وقف اعتداءاهم على فتاة بالضرب، كانوا يحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد الأقصى قرب باب السلسلة.
رقم : 1049980
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