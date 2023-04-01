الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 نيسان 2023 ساعة 16:40

'الجهاد': جريمة إعدام'محمد العصيبي' قبالة الأقصى تصعيد عدواني خطير

وقالت الحركة خلال بيان لها: إن الجريمة جاءت للتعبير عن أحقاد وعنصرية جنود الاحتلال الإرهابيين الذين أغاظهم مشهد زحوف المصلين بمئات الآلاف الذين امتلأت بهم ساحات الأقصى في صلاة الجمعة .

وشددت الحركة أن جريمة اعدام الشاب العصيبي في محاولة الدفاع عن حرائر شعبنا، هي امتداد لجرائم العدو بحق شعبنا في كل مواطن تواجده، والتي تتصاعد في ظل انتهاك خطير للمقدسات يتحمل كيان الاحتلال مسؤوليته كاملة.

وحملت الحركة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدةً أن دماء الشهيد لن تضيع هدراً بإذن الله.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفسلطيني في بلدة حورة بالنقب المحتل وسائر المدن الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 48 ، لإعلان الغضب وإدانة هذه الجريمة التي استهدفت الطبيب الشاب محمد عندما حاول حماية فتاة فلسطينية أثناء اعتداء جنود الاحتلال عليها.

وجددت الحركة تأكيدها على مواصلة الفعل المقاوم ، ومضي جهاد شعبنا.

فيما يلي البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

حول إعدام جنود الاحتلال للطبيب الشاب محمد العصيبي على باب السلسة بالمسجد الأقصى

▪️ جريمة إعدام الطبيب الشاب محمد العصيبي قبالة باب السلسة في المسجد الأقصى المبارك ، هي تصعيد عدواني خطير يهدف إلى إرهاب المعتكفين والمصلين.

▪️ لقد جاءت هذه الجريمة كتعبير عن أحقاد وعنصرية جنود الاحتلال الارهابيين الذين أغاظهم مشهد زحوف المصلين بمئات الالاف الذين امتلأت بهم ساحات الأقصى في صلاة الجمعة .

▪️ نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أن دماء الشهيد لن تضيع هدراً بإذن الله ، وندعو جماهير شعبنا في بلدة حورة بالنقب المحتل وسائر مدننا الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 48 ، لاعلان الغضب وإدانة هذه الجريمة التي استهدفت الطبيب الشاب محمد عندما حاول حماية فتاة فلسطينية أثناء اعتداء جنود الاحتلال عليها.

▪️ سيتواصل فعلنا المقاوم ، وجهاد شعبنا ماضٍ بإذن الله تعالى .

"وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون"

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 10 رمضان 1444هـ، 1 إبريل 2023م
رقم : 1050000
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
1 نيسان 2023
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
1 نيسان 2023
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
1 نيسان 2023
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
1 نيسان 2023
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
1 نيسان 2023
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
1 نيسان 2023
اللواء سلامي: الشهيد
اللواء سلامي: الشهيد'متوسليان' أول شهيد إيراني في سبيل تحرير القدس
31 آذار 2023
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
31 آذار 2023
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
31 آذار 2023
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
31 آذار 2023
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
30 آذار 2023
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
30 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟