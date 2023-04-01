السعودية تدشّن "نيابة الحج والعمرة" بجوار الحرم المكي الشريف

وافتتح النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب النيابة إلى جانب الحرم المكي الشريف، وأوضح أنها "تختص بمباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك الشعائر، أو الجناية على الحرم الشريف".



وبحسب المعجب، تسعى النيابة الجديدة "للتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين".



وأكد ضرورة "إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فورًا، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا، وتفعيل تدابير لاحتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن، وبما يتفق مع نصوص نظام الإجراءات الجزائية والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة".



وحذّر النائب العام السعودي "من حرمة الجناية بجميع صورها على الحجاج والمعتمرين، ومن استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها"