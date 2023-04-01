الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 نيسان 2023 ساعة 18:59

أزمة السودان... موعد جديد لتوقيع الاتفاق

أزمة السودان... موعد جديد لتوقيع الاتفاق

وأفادت مصادر صحفية أنه تم الاتفاق على إمهال الأطراف السودانية 5 أيام لحل الخلافات العالقة، مع تحديد السادس من أبريل موعدا جديدا للتوقيع على الاتفاق النهائي.

قال الناطق باسم العملية السياسية: "انعقد في القصر الجمهوري في تمام الواحدة ظهر اليوم السبت الموافق ١ أبريل اجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري و الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الافريقي والإيقاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونتامس".

أضاف "استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة مباديء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في 15 مارس الماضي، وبعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري.


 يأتي ذلك غداة تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين والذي كان مقررا له يوم السبت بسبب عدم حسم الخلافات بين الأطراف العسكرية، بحسب ما كشف عنه لموقع سكاي نيوز عربية قيادي كبير في القوى المدنية المنخرطة في العملية السياسية الجارية حاليا لحل الأزمة السودانية.
 وكانت قد برزت خلال الساعات الماضية خلافات بين الجيش والدعم السريع؛ حول آليات ومواقيت وشروط الدمج؛ حيث اقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي، فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.

 كان الجيش قد أكد في بيان الخميس أنه ينتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد؛ وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين.
رقم : 1050030
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
1 نيسان 2023
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
1 نيسان 2023
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
1 نيسان 2023
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
1 نيسان 2023
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
1 نيسان 2023
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
1 نيسان 2023
اللواء سلامي: الشهيد
اللواء سلامي: الشهيد'متوسليان' أول شهيد إيراني في سبيل تحرير القدس
31 آذار 2023
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
31 آذار 2023
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
31 آذار 2023
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
31 آذار 2023
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
30 آذار 2023
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
30 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟