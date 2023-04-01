زيلينسكي وماكرون يبحثان الوضع على خط المواجهة

وكتب الرئيس الأوكراني في تيليغرام: "في محادثة استمرت ساعة مع إيمانويل ماكرون، ناقشنا التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وفرنسا بالتفصيل وبشكل فعال، لقد أبلغته بالتفصيل عن الوضع على خط المواجهة".



بالإضافة إلى ذلك، قال زيلينسكي أنه ناقش مع ماكرون خطوات أخرى لتنفيذ ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية، كما قام بتنسيق الإجراءات معه في سياق الأحداث الدولية القادمة.



يذكر أن فرنسا، حتى الآن أرسلت إلى أوكرانيا 18 نظاما مدفعيا ذاتي الدفع من طراز Caesar وبطاريتين من أنظمة Crotale المضادة للطائرات.



وفي 16 مارس، أبلغت صحيفة "لو فيغارو"، نقلا عن بيان لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن الدفعة الأولى من دبابات AMX-10 RC قد وصلت إلى أوكرانيا.



وفي يناير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يجب أن تفي بعدة شروط، بما في ذلك عدم التسبب في تصعيد وعدم الإضرار بالقدرة الدفاعية للجمهورية.