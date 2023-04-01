الجيش الصومالي يحبط هجوما شنه 14 عنصرا من "حركة الشباب"

وحاولت العناصر الإرهابية مهاجمة قاعدة للجيش الصومالي في منطقة باي، حسبما ذكرت وكالة "مستقبل ميديا الإخبارية"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر.



وذكر التقرير أن الاشتباك وقع على بعد 4.3 ميلا جنوب مدينة بيدوة، حيث قتلت القوات الصومالية جميع المسلحين الذين شاركوا في الهجوم على معسكر الجيش.



يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء للقاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة لها في عام 2012، وتدر الآن حوالي 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.



وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.