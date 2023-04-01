رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية

جاء ذلك في كلمة لرئيس الجمهورية، خلال مراسم افتتاح الدورة الـ 30 لمعرض القران الكريم الدولي، التي جرت اليوم السبت بمصلى طهران الكبير.



واضاف رئيس الجمهورية، ان تصويت الشعب الايراني على تاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران (12 فروردين 1357 هـ .ش، الموافق 1 نيسان /ابريل 1979م)، لم يكن شكليا وانما ملحمة خالدة وحقيقة لطالما اكد عليها الامام الخميني (رض) لكي تشكل منطلقا للكثير من الانجازات والمراحل على مر العقود المتتالية من تاريخ الثورة الاسلامية في ايران، بما في ذلك الاعداد والتصويت على دستور البلاد.



واستدل الرئيس الايراني بمقولة لاحد اصدقاء رئيس جنوب افريقيا الراحل "نيلسون مانديلا"، من انه طالع دساتير الدول المختلفة، لكنه لم يعثر على دستور اكثر شمولية واكمل من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشاد اية الله رئيسي بجهود خدمة القران الكريم جميعا؛ قائلا : لو لا تضحيات وجهود هؤلاء لم ننعم بالاجواء القرانية في بلادنا.



وتابع : سماحة قائد الثورة الاسلامية دأب على تكريم الشخصيات القرانية والناشطين في سبيل خدمة القران؛ متطلعا الى وجود 10 ملايين شخصية قرانية في ايران.



كما اشار الى موضوع الحجاب وستر النساء، واصفا اياه فريضة دينية وشرعية متفق عليها من قبل كافة المذاهب الاسلامية، وبما يلزم التمسك بها في ايران الاسلامية.