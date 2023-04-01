ايران تحتفي بذکری تسمية الجمهورية الاسلامية

بعد تسعة وأربعين يوماً فقط من انتصار الثورة الإسلامية في الحادي عشر من شباط/ فبراير عام تسعة وسبعين من القرن الماضي، وبأمر من مفجّر الثورة الإسلامية الإمام الخميني، أجرت الحكومة الجديدة استفتاءً لإقامة الجمهورية الإسلامية في إيران يومي العاشر والحادي عشر من فروردين أي الثلاثين والحادي والثلاثين من مارس لتغيير الدولة البهلوية الى جمهورية إسلامية، وليرسم الشعب الايراني لوحة المستقبل.



وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، ان "يوم الجمهورية الاسلامية"، يجسد ارادة الشعب الايراني في تكريس السيادة الدينية على حياتهم ومحور التلاقي مع الدين وتعاليمه السامية.



جاء ذلك في كلمة لرئيس الجمهورية، خلال مراسم افتتاح الدورة الـ 30 لمعرض القران الكريم الدولي، التي جرت اليوم السبت بمصلى طهران الكبير.



واضاف رئيس الجمهورية، ان تصويت الشعب الايراني على تاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران (12 فروردين 1357 هـ .ش، الموافق 1 نيسان /ابريل 1979م)، لم يكن شكليا وانما ملحمة خالدة وحقيقة لطالما اكد عليها الامام الخميني (رض) لكي تشكل منطلقا للكثير من الانجازات والمراحل على مر العقود المتتالية من تاريخ الثورة الاسلامية في ايران، بما في ذلك الاعداد والتصويت على دستور البلاد.



واستدل الرئيس الايراني بمقولة لاحد اصدقاء رئيس جنوب افريقيا الراحل "نيلسون مانديلا"، من انه طالع دساتير الدول المختلفة، لكنه لم يعثر على دستور اكثر شمولية واكمل من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وفي سياق متصل أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأحيت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكرى شهداء الشعب الإيراني العظيم الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لاستبدال نظام الجمهورية الإسلامية بالنظام الملكي والوراثي والعميل، وثمنت تضحيات الشعب الإيراني الذي هرع إلى صناديق الاقتراع يومي 30 و31 مارس 1979 في مشاركة خالدة وفريدة ​​من نوعها، وبنتيجة 98.2٪ من الأصوات واختار حكم الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي لإيران.



واستذكرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطولات أبناء الشعب الإيراني خلال سنوات الجهاد والشهادة والدفاع المقدس، وحيت المقاومة المجيدة للشعب الإيراني بوجه الجرائم اللاإنسانية لنظام العقوبات الشامل، والروح المجيدة لجميع شهداء الشعب، وروح الإمام الخميني (رض) العظيمة مفجر الثورة الإسلامية وأرواح شهداء الثورة الإسلامية الرفيعة والملكوتية.



وجددت خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العهد في الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المحافل الدولية.



وأكدت أن أبناء شعب إيران الإسلامية العظيم في خندق الدبلوماسية، يعتبرون أنفسهم ملزمين بصون مصالح إيران الوطنية، ويجددون العهد مع أبناء الشعب الإيراني لرفع علم إيران الخفاق على قمم القوة والتنمية المستدامة.



وبدوره أكد وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان جماهيرنا ترى هذا النظام الاسلامي المقدس من انفسهم وهي صامدة من أجله، وان المسؤولين والشعب يتابعون اهدافهم بانسجام، والعناية الربانية تشمل الشعب.



وقال العميد رضا آشتياني: لا يوجد لدى اي بلد اتحاد وطني بقدر الجمهورية الاسلامية الايرانية. وقد شاهدتم هذا الانسجام الوطني في مسيرات 11 شباط/فبراير (ذكرى انتصار الثورة)، فلا يوجد أمر مماثل في اي مكان بالعالم.



وأكد العميد آشتياني: ان جماهيرنا ترى هذا النظام الاسلامي المقدس من انفسهم وهي صامدة من أجله، وان المسؤولين والشعب يتابعون اهدافهم بانسجام، واللطف والعناية الربانية تشمل الشعب.