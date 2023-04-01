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السبت 1 نيسان 2023 ساعة 21:13

47 عاما على ذكرى يوم الارض

47 عاما على ذكرى يوم الارض
وتخليدا لهذه الذكرى ربع مليون فلسطيني ادوا صلاة الجمعة بعد يوم من احياء يوم الارض، في تأكيد جديد على رفضهم جميع الاجراءات القسرية التي يفرضها الاحتلال منها قطع الطرق وعرقلة حياة الفلسطينيين. ويأتي يوم الأرض هذا العام والاراضي الفلسطينية في حالة استنفار وغليان، خصوصا في الضفة الغربية والقدس.

هذا ما يجعل كيان الاحتلال امام ازمة وتهديد يصعب عليه حله او تحجيمه خصوصا وان العمليات الفلسطينية باتت تصل الى عمق الاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين.

وفي هذا الصدد قامت فصائل العمل الوطني والاسلامي في قطاع غزة واحياء لذكرى يوم الأرض بتنظيم مهرجانا مركزيا عند الحدود الشرقية لمدينة غزة على أرض مخيم ملكة بمشاركة واسعة من كافة الأطر الشعبية والرسمية الفلسطينية.

حيث توجه الشباب الثائر نحو الحدود محاولين اجتياز السياج الفاصل للاشتباك مع الاحتلال الذي اطلق عليهم قنابل الغاز والرصاص لتفريقهم

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول يوم الارض وكيف احيى الفلسطينيون هذه المناسبة هذا العام؟ وكيف استقبل الفلسطينيون هذه المناسبة هذا العام وسط التوترات الكبيرة في الضفة والقدس المحتلتين؟ وما الذي اختلف في يوم الأرض هذا العام عن الاعوام السابقة؟

كما يبحث البرنامج في مناسبة يوم الأرض كيف هي في وجدان الفلسطينيين وما هو اثرها على الجيل الجديد؟ واحياء هذه المناسبة كل عام والاعداد الضخمة التي تحييها، هل هي فشل دائم لكيان الاحتلال في سرقة الذاكرة الفلسطينية تدجين الفلسطينيين؟وهل نحن امام مرحلة جديدة من الصراع مع كيان الاحتلال؟ كيف يقرأ وجود ربع مليون فلسطيني في المسجد الاقصى في هذا الوقت الحساس؟
رقم : 1050053
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