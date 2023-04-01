الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 نيسان 2023 ساعة 22:09

'الجهاد الاسلامي' تبارك عملية الدهس في الخليل

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق عز الدين، أن هذه العملية هي رد طبيعي وأولي على جريمة إعدام الشهيد محمد العصيبي وعلى اقتحامات الاقصى المبارك، مشدداً على أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس واقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك لن تمر دون رد ، فمقاومتنا الباسلة ستبقى للاحتلال بالمرصاد.

كما شدد على أن كل محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد القدس وفي الأقصى ستفشل تحت ضربات المقاومة الفلسطينية في كل مكان وستبقى كتيبة جنين المنتشرة في كل الضفة شوكة في حلق الاحتلال المجرم.

وأصيب 3 مستوطنين مساء اليوم السبت في عملية دهس قرب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ، مما أدى الى استشهاده.

وذكرت وسائل الإعلام، أن حالة اثنين من المصابين خطيرة فيما وصفت الحالة الثالثة بالمتوسطة.
رقم : 1050061
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
1 نيسان 2023
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
1 نيسان 2023
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
1 نيسان 2023
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
1 نيسان 2023
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
1 نيسان 2023
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
1 نيسان 2023
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
1 نيسان 2023
اللواء سلامي: الشهيد
اللواء سلامي: الشهيد'متوسليان' أول شهيد إيراني في سبيل تحرير القدس
31 آذار 2023
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
31 آذار 2023
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
31 آذار 2023
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
31 آذار 2023
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
30 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟