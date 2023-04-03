شبان فلسطينيون يحرقون نقطة عسكرية للاحتلال جنوب نابلس

وأفادت مصادر محلية بأن شبان أحرقوا نقطة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب المدينة.



وأشارت مصادر ذاتها، إلى أنه لوحظ تحليق لطائرات تصوير تابعة للاحتلال في سماء المدينة.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين على حاجز بين قريتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس .



ففي الضفة، شهدت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، استمراراً في حالة التصاعد والاستمرارية لعمليات المقاومة، وسجلت 21 عملاً مقاوماً بينها سبع عمليات إطلاق نار.



وأسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين، في عملية دهس بطولية، إلى جانب تنفيذ 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وعملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".



كما وتشهد قرى ومدن الضفة والقدس، مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدنهم بشكل متكرر، تسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة.