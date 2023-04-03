الادميرال تنكسيري: نبذل جهودا دؤوبة لصون امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية

وقال الأدميرال تنكسيري في تصريح له امس الاحد في بندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران: إن الاجراء الحكيم لقائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بتحديد شعار العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس) ، وهو "كبح جماح التضخم وزيادة الإنتاج" بالنسبة لنا هو بمثابة مرسوم ولائي، ونحن ننظر إليه كاستراتيجية أساسية وبيان عملي، ومن أجل تحقيقه وتنفيذه ، مثلما أكد اللواء سلامي القائد العام للحرس الثوري ، سوف نتعاون بإخلاص مع المؤسسات الأخرى والشركات المعرفية وسنبذل جهودا مضاعفة.



واشار إلى حقيقة أن قائد الثورة الاسلامية أكد أن "نمو الإنتاج" ضروري لكبح جماح التضخم ، وقال: إذا تحقق "نمو الإنتاج" وازدهرت دورة الإنتاج سيكون المعروض من السلع والمواد العامة كبيرا ، وبعد ذلك سيتم التحكم في التضخم وكبحه، لذلك فإن أحد الضمانات اللازمة لنمو الإنتاج هو ضمان أمن دورة الإنتاج والتبادلات التجارية والاقتصادية ونحن في القوة البحرية للحرس الثوري نسعى من اجل الحفاظ على استتباب امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية وحماية حركة سفن الصيد والسفن التجارية وناقلات النفط في البحار والمياه البعيدة ، بجهود دؤوبة مبذولة على مدار الساعة عبر التعاون الفعال والتآزر مع رفاقنا في القوة البحرية للجيش البطل.



وأضاف قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية: ان ضمان أمن السفن التجارية وناقلات النفط ، وحماية منصات النفط والغاز في الخليج الفارسي ، وحماية منشآت النفط والغاز على السواحل ، وتوفير التسهيلات اللازمة لتطوير الأرصفة وكري أحواض بعض الأرصفة في المناطق الأقل نموا والمحاربة الجادة والشاملة لظاهرة التهريب المنظم البغيضة في الخليج الفارسي وبحر عمان ، والتي تهز أسس اقتصاد البلاد ودورة الإنتاج المحلي ، هي من بين الإجراءات المتخذة من قبل بحرية الحرس الثوري لتحقيق متطلبات "نمو الإنتاج" وقد تم تسهيل ذلك حتى الآن وإن شاء الله ستزداد هذه الجهود وتتضاعف بمرسوم وإعلان شعار العام.