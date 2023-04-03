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الاثنين 3 نيسان 2023 ساعة 08:26
دعوة وشيكة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية في الرياض
يأتي ذلك بعدَ مروحةِ لقاءاتٍ واتصالاتٍ شملت سلطنةَ عمان والإماراتِ ومصر، فهل فُتح الطريقُ العربيُ أمامَ سوريا؟
مصدر :
وكالات
رقم :
1050284
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