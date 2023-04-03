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الاثنين 3 نيسان 2023 ساعة 10:54

روسيا ترفع علمها في باخموت وأوكرانيا تنفي السيطرة عليها

روسيا ترفع علمها في باخموت وأوكرانيا تنفي السيطرة عليها
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن الوضع في مدينة باخموت وكريمينا وبيلوغريفكا وعدد من المدن والبلدات شرقي أوكرانيا ساخناً جداً.

رئيس شركة فاغنر بريغوجين أقر بأن القوات الأوكرانية لا تزال موجودة في الأجزاء الغربية من باخموت لكن قانونياً تم الاستيلاء على المدينة، وذلك بعد رفع العلم الروسي على رمز السلطة في المدينة، وهو المبنى الإداري.

وسبق لمن يسمى بالقائم بأعمال رئيس 'جمهورية دونيتسك الشعبية' دينيس بوشيلين أن أعلن الاسبوع الماضي أنه تمت السيطرة التامة على المنطقة الصناعية لمدينة باخموت وطرد القوات الأوكرانية منها، كما أعلن سرهي سوبكو نائب قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات الأوكرانية عن زيادة عديد قواته إلى عشرات الآلاف بعد أن كان ستة آلاف قبل الحرب.

باخموت اكتسبت أهمية رمزية وتكتيكية بعدما عجزت القوات الروسية عن السيطرة عليها رغم مرور أكثر من سبعة أشهر من المعارك الطاحنة حولها.

وفي سياق معارك باخموت، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ست مدنيين وإصابة ثماني آخرين في قصف روسي على بلدة كوستيانتينيفكا التي تقع على بعد عشرين كيلومترا إلى الغرب من باخموت مشيرة الى تضررِ ستةَ عشر مبنى سكنياً، وثمانيةِ منازلَ، وروضة أطفال، ومبنىً إداري.

وقال معهد دراسات الحرب الأميركي 'آي إس دبليو' إن وتيرة الهجمات الروسية تراجعت في باخموت بشكل كبير وأخفق الكرملين في تحقيق أهدافه للسيطرة على الحدود الإدارية لمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بسبب تساقط الثلوج بغزارة وتقلب الأحوال الجوية فيها.
رقم : 1050306
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