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الاثنين 3 نيسان 2023 ساعة 15:53
رئيس الجمهورية الإيرانية يقبل استقالة وزير التربية والتعليم
وعيّن رئيس الجمهورية رئيس جامعة المعلمين "رضا مراد صحرائي" مشرفا على وزارة التربية والتعليم مع احتفاظه بمنصب رئاسة الجامعة.
ونال صحرائي شهادة علم اللغات من جامعة "العلامة طباطبائي" وهو ايضا استاذ فيها واختير قبل نحو عام رئيسا لجامعة المعلمين.
رقم :
1050330
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