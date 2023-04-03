الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 نيسان 2023 ساعة 16:55

مسؤول: سيتم قريباً تأسيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والسعودية

مسؤول: سيتم قريباً تأسيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والسعودية
وقال كيوان كاشفي في الاجتماع الـ82 لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة كرمانشاه (غرب): إن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية كان القضية السياسية والاقتصادية الرئيسية للبلاد في الشهر الماضي، وبناءً على ذلك سيتم قريبًا تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية، بمتابعة من غرفة التجارة الايرانية.

واعتبر هذا القرار السياسي الذي كانت نتائجه إيجابية للغاية على اقتصاد البلاد آلية مفيدة، معربا عن أمله في استمرار هذه التعاملات الإيجابية مع مختلف الدول.

واعتبر رئيس غرفة تجارة كرمانشاه عودة الهدوء والاستقرار إلى الأسواق المالية، بما في ذلك العملة الصعبة والذهب، إنجازا إيجابيا لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، وقال: ان ذلك يدل على تأثير القرارات السياسية الصحيحة على اقتصاد البلاد.

واوضح كاشفي ان إيران والسعودية يعتبران بلدين كبيرين ومهمين في المنطقة، مضيفا: إن التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين هو أساس الاستقرار في المنطقة.

واشار الى أن القطاع الخاص قد بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للتعاملات الاقتصادية مع السعودية، واضاف: لقد بدأ التخطيط اللازم للتعامل الاقتصادي مع السعودية وغرفة التجارة فيها.

واوضح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية أن السعودية من الدول القليلة في المنطقة التي ليس لدينا معها غرفة تجارة مشتركة، وقال: بمتابعة من الغرفة الإيرانية، سيتم قريباً تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين البلدين وستكون خطوة مفيدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية لإيران والسعودية.

واردف كاشفي قائلا: كما نخطط لبدء تبادل زيارات وفود رجال الأعمال فور إعادة فتح سفارتي البلدين.

ومضى قائلا: السعودية اقتصاد كبير لم يتم لحد الآن الاستفادة من امكانياته كما ينبغي، بحيث ان ذروة التبادل التجاري مع السعودية والتي كانت في العام 2011 لم تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية إلى التجارة الخارجية للسعودية البالغة حجمها 300 مليار دولار، والتي يمكن أن تفتح لإيران سوقا لا يقل عن 2 إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

وبحسب كاشفي، فإن ايران والسعودية لديهما الكثير من ارضيات التعاون في مختلف مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والعلوم المعرفية، ويجب الاستفادة من هذه الامكانيات.
رقم : 1050340
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
3 نيسان 2023
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
3 نيسان 2023
الادميرال تنكسيري: نبذل جهودا دؤوبة لصون امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية
الادميرال تنكسيري: نبذل جهودا دؤوبة لصون امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية
3 نيسان 2023
اليمن بين أطماع الاحتلال وهيمنة دول الاستكبار والمضي قدما نحو الاستقلال
اليمن بين أطماع الاحتلال وهيمنة دول الاستكبار والمضي قدما نحو الاستقلال
3 نيسان 2023
أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية
أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية
2 نيسان 2023
وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما
وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما
2 نيسان 2023
تشييع جثمان ضابط حرس الثورة الشهيد ميلاد حيدري في مرقد السيدة رقية (س)
تشييع جثمان ضابط حرس الثورة الشهيد ميلاد حيدري في مرقد السيدة رقية (س)
2 نيسان 2023
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
2 نيسان 2023
استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا
استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا
2 نيسان 2023
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
1 نيسان 2023
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
1 نيسان 2023
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
1 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون