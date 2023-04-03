الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 نيسان 2023 ساعة 16:56

اكمال الوحدات البخارية لـ 8 محطات طاقة تركيبية

اكمال الوحدات البخارية لـ 8 محطات طاقة تركيبية
وبناءً على المسوحات التي أجريت في إحصاءات صناعة الكهرباء ، في العام الايراني الماضي ، تم تشغيل 8 وحدات لتوليد الطاقة البخارية من محطات توليد الطاقة التركيبية في البلاد بقدرة 1316 ميغاوات.

ونظرًا لحقيقة أن توليد الكهرباء في محطات توليد الطاقة هذه لا يتطلب وقودًا جديدًا ويتم توفيره من فقدان الطاقة لوحدات توليد الطاقة الغازية ، فقد وفرت هذه المحطات في العام الماضي 2.05 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ووفقا لتقرير وكالة فارس ، فان وحدة التوليد البخارية لمحطة خرم اباد لتوليد الطاقة ، ووحدة التوليد البخارية 1 و 3 لمحطة بارس الجنوبي لتوليد الكهرباء ، ووحدة التوليد البخارية 3 من محطة ارومية لتوليد الكهرباء ، ووحدة التوليد البخارية 2 لمحطة سبلان لتوليد الطاقة ، ووحدة التوليد البخارية 2 من محطة فردوسي لتوليد الكهرباء ، ووحدة التوليد البخارية 2 من محطة عسلوية لتوليد الكهرباء كل منها بقدرة 160 ميغاواط ووحدة بخارية غرب كارون بطاقة 196 ميغاواط هي من بين محطات توليد الكهرباء التي تم تشغيلها في إطار اكمال الوحدات البخارية لمحطات توليد الطاقة التركيبية .
رقم : 1050341
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
3 نيسان 2023
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
3 نيسان 2023
الادميرال تنكسيري: نبذل جهودا دؤوبة لصون امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية
الادميرال تنكسيري: نبذل جهودا دؤوبة لصون امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية
3 نيسان 2023
اليمن بين أطماع الاحتلال وهيمنة دول الاستكبار والمضي قدما نحو الاستقلال
اليمن بين أطماع الاحتلال وهيمنة دول الاستكبار والمضي قدما نحو الاستقلال
3 نيسان 2023
أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية
أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية
2 نيسان 2023
وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما
وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما
2 نيسان 2023
تشييع جثمان ضابط حرس الثورة الشهيد ميلاد حيدري في مرقد السيدة رقية (س)
تشييع جثمان ضابط حرس الثورة الشهيد ميلاد حيدري في مرقد السيدة رقية (س)
2 نيسان 2023
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
2 نيسان 2023
استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا
استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا
2 نيسان 2023
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
1 نيسان 2023
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
1 نيسان 2023
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
1 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون