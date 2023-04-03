عبوة ناسفة تستهدف دورية شرطة في كركوك

وقال مصدر أمني عراقي، إن "عبوة ناسفة استهدفت دورية لشرطة النجدة تابعة لشرطة طوارئ كركوك وذلك في حي الماس وسط المحافظ".



وأضاف أن "العبوة لم تسفر عن وقوع أي إصابات".