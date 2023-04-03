الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 نيسان 2023 ساعة 20:32

الرئيسان السوري والجزايري يناقشان الوضع في سوريا

الرئيسان السوري والجزايري يناقشان الوضع في سوريا
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، قدّم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة شهر رمضان، وأطلع الرئيس الأسد، الرئيس الجزائري على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث".

من جانبها، قالت الرئاسة السورية، إن "الرئيس بشار الأسد بحث مع الرئيس عبد المجيد تبون، التطورات السياسية على الساحة العربية لا سيما في ضوء الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين العرب إلى سوريا، والزيارات التي أجراها الرئيس الأسد إلى كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات، والملفات التي طُرحت في كل هذه اللقاءات وانعكاسها على العلاقات الثنائية العربية- العربية".

وخلال الاتصال الهاتفي، شكر الأسد، تبون على ما قدمته دولة الجزائر وشعبها لسوريا من مساعدات لمواجهة محنة الزلزال، مؤكدا أن "هذه المساعدات حملت معها حالة التضامن والتعاطف الكبير مع الشعب السوري، وعكست الروابط العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأكد الأسد أن "الجزائر التي ترأس حالياً القمة العربية، كانت مواقفها تاريخياً في مختلف القضايا قريبة جداً من مواقف سورية، وهذا يعكس الرؤية المشتركة بين البلدين على مدى عقود طويلة".

من جهته، أكد الرئيس الجزائري استمرار بلاده في دعم سوريا وحرصها الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين.
رقم : 1050376
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
3 نيسان 2023
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
3 نيسان 2023
الادميرال تنكسيري: نبذل جهودا دؤوبة لصون امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية
الادميرال تنكسيري: نبذل جهودا دؤوبة لصون امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية
3 نيسان 2023
اليمن بين أطماع الاحتلال وهيمنة دول الاستكبار والمضي قدما نحو الاستقلال
اليمن بين أطماع الاحتلال وهيمنة دول الاستكبار والمضي قدما نحو الاستقلال
3 نيسان 2023
أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية
أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية
2 نيسان 2023
وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما
وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما
2 نيسان 2023
تشييع جثمان ضابط حرس الثورة الشهيد ميلاد حيدري في مرقد السيدة رقية (س)
تشييع جثمان ضابط حرس الثورة الشهيد ميلاد حيدري في مرقد السيدة رقية (س)
2 نيسان 2023
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
2 نيسان 2023
استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا
استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا
2 نيسان 2023
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
1 نيسان 2023
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
1 نيسان 2023
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
1 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون