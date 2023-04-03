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الاثنين 3 نيسان 2023 ساعة 22:23

اللواء باقري : بغداد تعهدت بنزع سلاح الزمر المناوئة للثورة الاسلامية في العراق

اللواء باقري : بغداد تعهدت بنزع سلاح الزمر المناوئة للثورة الاسلامية في العراق
جاء ذلك في اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بين اللواء باقري مع العاملين لدى هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بمناسبة حلول العام الجديد (الايراني 1402 هـ .ش– بدا في 21 اذار / مارس 2023).

واوضح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، انه بعد قصف معاقل الزمر الارهابية المناوئة للثورة الاسلامية المتموقعة في كردستان العراق، تعهدت الحكومة المركزية لهذا البلد بان تجرد هذه المجموعات عن السلاح.

وهنأ اللواء باقري بمناسبة حلول عيد النوروز وشهر رمضان المبارك، كما احيا ذكرى شهداء الثورة الاسلامية والدفاع المقدس وايضا الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة؛ لافتا الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعرضت خلال العام الماضي الى العديد من المؤامرات والمكائد التي دبرت لها الاعداء والتي سخرت كل قدراتها في توجيه حرب هيجينة ضد استقرار وامن البلاد.

واضاف، لكن القوات المسلحة الايرانية وتعبئة الشعب البواسل، تألقت في هذه المواجهة ولم تتراجع قيد انملة بل ضحت من اجل ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد وقدمت شهداء اعزاء في هذا المسار.

وفي معرض الاشارة الى التطورات الاخيرة داخل الاراضي المحتلة الفلسطينية، اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، على ان الكيان الصهيوني ماض الى زواله وذلك بشهادة المفكرين والساسة الامريكيين ونظرا لتأزم الاوضاع بشدة داخل هذا الكيان.

وتابع اللواء باقري، ان سبعة رؤساء الكيان الصهيوني المزيفن اقروا بان اسرائيل اخذة بالزوال والانهيار، وانها لن تعيش ذكرى تاسيسها الثمانين، وهو ما تنبأ به سماحة قائد الثورة الاسلامية، من ان الصهاينة لن يعيشوا السنوات الـ 25 الـقادمة.
رقم : 1050392
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