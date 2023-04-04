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الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 08:41

'قيس سعيّد' يوجّه بتعيين سفير لتونس في دمشق

جاء ذلك أمس الاثنين، خلال استقبال قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الخارجية نبيل عمار، مؤكدا خلال اللقاء على "ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وشدد سعيّد على أن "مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل".

وشهدت العلاقات بين سوريا وتونس تطورات باتجاه التقارب والإعلان عن نيّة تونسية باستعادة العلاقات الدبلوماسية، المقطوعة بين الجانبين منذ عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في عام 2012، خصوصاً عبر بوابة الزلزال الذي ضرب الشمال السوري الشهر الماضي.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية تونس نبيل عمار، لبحث عودة العلاقات بين الطرفين.
رقم : 1050464
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