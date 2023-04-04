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الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 08:42

بايدن: خفض إنتاج النفط ليس بالسوء الذي تعتقدونه

بايدن: خفض إنتاج النفط ليس بالسوء الذي تعتقدونه
وردا على طلب الصحفيين بالتعليق على قرار "أوبك +"، قال بايدن: "ليس الأمر بالسوء الذي تعتقدونه".

ومن جانبها وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط بأنه "غير بناء" ويزيد من الغموض بشأن النمو الاقتصادي العالمي ويثقل كاهل المستهلكين في ظل التضخم العالي.

وقالت يلين للصحفيين، يوم الاثنين: "أعتقد أن هذا عمل مؤسف قررت "أوبك" اتخاذه. ولا أعرف حتى الآن ما سيكون التأثير على الأسعار. أعتقد أننا بحاجة إلى أن ننتظر قليلا لنقيم ذلك بشكل حقيقي".

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلنت مجموعة من الدول المنتجة للنفط، خفض الإنتاج طوعيا بالتنسيق مع عدد من الدول التي شاركت بإعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، اعتبارا من شهر مايو وحتى نهاية العام.

وأعلنت عدد من وزارات النفط في "السعودية، وروسيا، والكويت، والعراق، والإمارات، والجزائر، وسلطنة عمان، وكازاخستان، خفضا طوعيا لإنتاج النفط بداية من شهر مايو المقبل، وحتى نهاية العام 2023، بواقع أكثر من 1.65 مليون برميل يوميا.

وأكدت هذه الدول، أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، وتمت هذه الخطوة "بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها".
رقم : 1050466
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