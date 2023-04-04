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الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 08:44

تظاهرات ضد "التطبيع " في كربلاء والبصرة

تظاهرات ضد "التطبيع " في كربلاء والبصرة
ففي كربلاء، تظاهر المئات من اتباع التيار الصدري في قضاء الحر ضد التطبيع.

وفي البصرة تظاهرة اتباع التيار الصدري ضد التطبيع وسط المحافظة

وصوت مجلس النواب العراقي بالاجماع، في ايار 2022، على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
رقم : 1050468
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