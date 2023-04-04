استشهاد مدنيين اثنين جراء عدوان صهيوني على محيط دمشق

وقال المصدر ان "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا منها".



هذا وأوضحت صحيفة "الوطن" السورية المحلية أن "الصواريخ الإسرائيلية كانت تستهدف جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي لكن الدفاعات الجوية اسقطت معظمها".



واعلنت وزارة الدفاع السورية ان "العدو الإسرائيلي نفذ الليلة عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق".



وذكر مصدر عسكري في تصريح لـوكالة سانا أنه ” في تمام الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.



وأضاف البيان: إن العدوان “أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.