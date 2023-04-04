الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 11:07

ترامب يضيف محاميا جديدا إلى فريق دفاعه

ترامب يضيف محاميا جديدا إلى فريق دفاعه
وأكد محامي ترامب جو تاكوبينا، يوم الإثنين، انضمام بلانش إلى فريق الدفاع، ومن المتوقع أن يمثل ترامب الثلاثاء أمام محكمة ولاية نيويورك لتوجيه الاتهامات للمرة الأولى.

وقال تاكوبينا للصحفيين عند سؤالهم عن المحامي الرئيسي: "لا يوجد محام رئيسي، نراكم غدا في المحكمة".

وكان بلانش مؤخرا شريكا في شركة Cadwalader للمحاماة، لكنه أخبر شركاءه أنه سيستقيل من مكتب المحاماة لتمثيل دونالد ترامب في قضية براغ، وفقا لصحيفة "بوليتيكو"، التي أبلغت عن عملية التوظيف، ولم يرد بلانش على الفور على مكالمة أو رسالة نصية لطلب التعليق.

ومثل بلانش بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية في 2016، في قضية رفعها سلف براغ، سايروس فانس جونيور، بدعوى الاحتيال في الرهن العقاري وجرائم أخرى.

ورفع فانس القضية تحسبا لقيام ترامب بالعفو عن مانافورت لإدانته الفيدرالية بتهم تتعلق بجرائم مالية وممارسة ضغط غير قانوني، وأصدر ترامب عفوا عن مانافورت في ديسمبر 2020، والذي ينطبق فقط على الجرائم الفيدرالية.

وحصل بلانش على قرار رفض نهائي لقضية مانافورت في فبراير 2021 من قبل محكمة استئناف، واتفقت تلك المحكمة مع المحاكم الأدنى التي حكمت أن قضية فانس كانت مشابهة جدا للقضية الفيدرالية لدرجة أنها منعت بموجب ما يسمى بقانون المحاكمة المزدوجة - أي القواعد ضد محاكمة شخص مرتين عن نفس الجريمة.

وقال بلانش في رسالة بالبريد الإلكتروني في ذلك الوقت: "كما قلنا منذ الوقت الذي أعلن فيه المدعي العام عن اتهامات ضد مانافورت، فهذه قضية ما كان يجب عرضها على الإطلاق لأن قرار الاتهام المرفوض يعد انتهاكا واضحا لقانون نيويورك".
رقم : 1050496
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
4 نيسان 2023
رسالة مسيرات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
28 آذار 2023
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
4 نيسان 2023
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
4 نيسان 2023
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
4 نيسان 2023
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
4 نيسان 2023
إيران: سنتخذ إجراءات حاسمة لحماية قواتنا ومصالحنا في سوريا
إيران: سنتخذ إجراءات حاسمة لحماية قواتنا ومصالحنا في سوريا
4 نيسان 2023
حقوق سوريا صمام امان رئيس وقاعد انطلاق لأي تفاهم للرباعية
حقوق سوريا صمام امان رئيس وقاعد انطلاق لأي تفاهم للرباعية
4 نيسان 2023
قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية
قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية
4 نيسان 2023
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
3 نيسان 2023
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
3 نيسان 2023
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
3 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟