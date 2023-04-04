حزب الله يحيي حكومة أندونيسيا والسبب؟

كما حيا حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء الرياضي اللبناني مازن شريم العامل في قناة الميادين على موقفه الوطني المقاوم برفض الانضمام إلى المجموعة الرياضية التي تضمّ كيان العدو مُعتبرًا أنّ خسارة اللقب أهم من مصافحة أعداء الوطن ومُدمّريه.



ورأى في هذه المواقف الرسمية والشعبية والفردية الشامخة تعبيرًا واضحًا عن أصالة ووعي شعوب الأمتين العربية والإسلامية وإدراكهما لأهمية مُقاطعة العدو الإسرائيلي ورفض التطبيع معه وجعله منبوذًا مُحاصرًا.



وأعرب عن اعتزازه بهذه المواقف الجريئة مع ما تحمله من مخاطر حرمانها من حقوقها الرياضية والتنافسية.