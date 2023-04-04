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الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 12:47

تشييع جثماني شهيدي حرس الثورة الاسلامية في طهران

تشييع جثماني شهيدي حرس الثورة الاسلامية في طهران
وانطلقت مراسم التشييع الجماهيري والرسمي لجثماني الشهيدين المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) بمشاركة شعبية مهيبة.

وشارك في المراسم القائد العام للحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، ومجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت يوم الجمعة استشهاد الرائد في حرس الثورة الاسلامية "ميلاد حيدري" في العدوان الجوي الصهيوني على ريف دمشق فجر الجمعة.

كما اعلنت يوم الاحد استشهاد النقيب في الحرس الثوري "مقداد مهقاني جعفر آبادي" متأثرا بجروحه جراء العدوان الصهيوني المذكور.

وبعد مراسم التشييع في طهران، ينقل جثمان الشهيد ميلاد حيدري إلى محافظة كردستان (غرب)، فيما ينقل جثمان الشهيد مقداد مهقاني إلى محافظة كلستان (شمال شرق)، للتشييع والدفن.
رقم : 1050514
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