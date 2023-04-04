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الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 12:48
الاحتلال يداهم قرية مردا شمال سلفيت بإطلاق قنابل الغاز والصوت
وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال داهموا القرية، وأمطروها بقنابل الصوت ما تسبب بحالة من الخوف والهلع، خاصة في صفوف الأطفال.
وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تغلق مداخلها وتقتحمها بين حين وآخر، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت.
مصدر :
وكالات
رقم :
1050515
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