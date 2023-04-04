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الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 15:13

العميد شريف: قريبون اكثر من أي وقت مضى من تحرير القدس

العميد شريف: قريبون اكثر من أي وقت مضى من تحرير القدس
وتابع العميد رمضان شريف في كلمة له في الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة المركزية ليوم القدس العالمي والذي انعقد اليوم الثلاثاء " بفضل الله تعالى فان تحرير القدس الذي هو قضية كافة المسلمين والمظلومين والاحرار في العالم وكل الذين يؤمنون بالحياة الحرة للشعب الفلسطيني ، سيتحقق وسيزول هذا الظلم الممتد على الشعب الفلسطيني منذ سبعين عام ونيف".

واضاف انه ونظرا الى اهمية يوم القدس العالمي يتم الاعلان عن موعد يوم القدس العالمي لهذا العام من جوار مرقد القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ليكون لذلك رسالة ذات دلالات بالنسبة للصهاينة كما يكون لذلك ايضا معان ومغزى للمؤمنين والمسلمين والاحرار.

واكد العميد شريف ان مراسم هذا العام ستكون مميزة عن الاعوام السابقة باذن الله تعالى وان الشعار الرئيسي في يوم القدس هذا العام هو " فلسطين محور وحدة العالم الاسلامي .... القدس على أعتاب التحرير " .

وشدد العميد شريف ان هذا العام يشهد ظروفا مختلفة من حيث التطورات الاقليمية والدولية التي ستؤدي باذن الله تعالى الى مزيد من الوحدة في العالم الاسلامي لتكون عونا مؤثرا في دعم الشعب الفلسطيني.
رقم : 1050551
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