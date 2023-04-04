الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 15:14

الشيخ صلاح يدعو للدفاع عن الأقصى ومنع إدخال "القرابين" إليه

الشيخ صلاح يدعو للدفاع عن الأقصى ومنع إدخال "القرابين" إليه
وقال الشيخ صلاح في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء: إن العلماء مطالبون اليوم أن يؤكدوا لأمتنا الإسلامية ولعالمنا العربي ولشعبنا الفلسطيني، ولكل أحرار الدنيا وحرائرها، أنّ قضية المسجد الأقصى هي قضية منتصرة بإذن الله.

وحذَّر من محاولات إدخال قرابين المستوطنين إلى المسجد الأقصى، لأداء طقوسٍ تلمودية فيه، مشدّداً على أن هذه الخطوة لعب صبيان ليس إلا، ولينتظر كل أهل الأرض رسالة القسط والعدل التي سينشرها عما قريب الأقصى.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخطّطات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدَّسة، حيث أطلق نشطاء حملة “برباطك تحميه”، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غدٍ الأربعاء، لإفشال مخطّطات المستوطنين.

واشار "المركز الفلسطيني للإعلام" ان هذه الحملة تاتي في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً، تزامناً مع ما يسمَّى عيد الفصح العبري.
رقم : 1050552
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
4 نيسان 2023
رسالة مسيرات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
28 آذار 2023
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
4 نيسان 2023
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
4 نيسان 2023
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
4 نيسان 2023
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
4 نيسان 2023
إيران: سنتخذ إجراءات حاسمة لحماية قواتنا ومصالحنا في سوريا
إيران: سنتخذ إجراءات حاسمة لحماية قواتنا ومصالحنا في سوريا
4 نيسان 2023
حقوق سوريا صمام امان رئيس وقاعد انطلاق لأي تفاهم للرباعية
حقوق سوريا صمام امان رئيس وقاعد انطلاق لأي تفاهم للرباعية
4 نيسان 2023
قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية
قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية
4 نيسان 2023
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
3 نيسان 2023
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
3 نيسان 2023
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
3 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟