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الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 15:16

حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا بلغ 921 مليون دولار في شهرين

حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا بلغ 921 مليون دولار في شهرين
وبناء على الإحصاءات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي أمس الاثنين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري مع إيران 921 مليون دولار في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير هذا العام.

ويشير حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى انخفاض بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ مليارا و 38 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير زادت صادرات تركيا إلى إيران في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2023 بنسبة 1.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي اذ بلغت 471 مليون دولار فيما كانت قد بلغت 464 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت واردات تركيا من إيران في الشهرين الأولين من العام الجاري انخفاضا بنسبة 21٪ اذ بلغت 451 مليون دولار، فيما كانت 574 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان الميزان التجاري للبلدين في الشهرين الأولين من العام 2023 لصالح تركيا بواقع 21 مليون دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا 6.420 مليار دولار في العام 2022 بنمو نسبته 15٪ مقارنة مع العام الذي سبقه.
رقم : 1050555
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