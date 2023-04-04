الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 16:16

متحدث باسم حماس يدعو لتضافر الجهود بوجه العدوان الصهيوني على سوريا

متحدث باسم حماس يدعو لتضافر الجهود بوجه العدوان الصهيوني على سوريا
وأكد طه على ضرورة تضافر كافة الجهود العربية والإسلامية بموقف موحد بوجه هذا العدوان الصهيوني السافر، والتصدي له.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وجرئ يدين هذه الاعتداءات على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، بما فيها الجرائم الصهيونية اليومية التي تقترف في فلسطين.

وقال طه: هذا العدوان يبرهن على الهمجية الصهيونية واستمرارها في ارتكاب الجرائم ضد أمتنا العربية والإسلامية.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أعلنت اليوم، استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي، استهدف مواقع بمحيط العاصمة دمشق، فجر الثلاثاء، وذلك للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.

ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: “نفذ العدو الإسرائيلي فجر الثلاثاء عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية”.

وأضاف المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ونشرت “سانا” صورا وتسجيلات مصورة لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في أجواء دمشق.
مصدر : وكالات
رقم : 1050562
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
4 نيسان 2023
رسالة مسيرات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
28 آذار 2023
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
4 نيسان 2023
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
4 نيسان 2023
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
4 نيسان 2023
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
4 نيسان 2023
إيران: سنتخذ إجراءات حاسمة لحماية قواتنا ومصالحنا في سوريا
إيران: سنتخذ إجراءات حاسمة لحماية قواتنا ومصالحنا في سوريا
4 نيسان 2023
حقوق سوريا صمام امان رئيس وقاعد انطلاق لأي تفاهم للرباعية
حقوق سوريا صمام امان رئيس وقاعد انطلاق لأي تفاهم للرباعية
4 نيسان 2023
قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية
قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية
4 نيسان 2023
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في مهب الرياح.. والنظام العالمي بدأ يتغير
3 نيسان 2023
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
8 سنوات من العدوان.. من هزيمة المعتدين لتسجيل أكبر إنجازات للمقاومة اليمنية
3 نيسان 2023
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
3 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
معنى المثلث الاقتصادي والسياسي بين إيران والسعودية وسوريا
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟