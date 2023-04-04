متحدث باسم حماس يدعو لتضافر الجهود بوجه العدوان الصهيوني على سوريا

وأكد طه على ضرورة تضافر كافة الجهود العربية والإسلامية بموقف موحد بوجه هذا العدوان الصهيوني السافر، والتصدي له.



ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وجرئ يدين هذه الاعتداءات على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، بما فيها الجرائم الصهيونية اليومية التي تقترف في فلسطين.



وقال طه: هذا العدوان يبرهن على الهمجية الصهيونية واستمرارها في ارتكاب الجرائم ضد أمتنا العربية والإسلامية.



وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أعلنت اليوم، استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي، استهدف مواقع بمحيط العاصمة دمشق، فجر الثلاثاء، وذلك للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.



ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: “نفذ العدو الإسرائيلي فجر الثلاثاء عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية”.



وأضاف المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.



ونشرت “سانا” صورا وتسجيلات مصورة لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في أجواء دمشق.