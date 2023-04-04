إزالة ألغام من 5000 كيلومتر مربع من أراض إيرانية

وأضاف العميد أميرأحمدي أنه وبعد انتهاء الحرب المفروضة واجهت إيران مشكلة تلوث 42 ألف كيلومتر من أراضيها في 5 محافظات حدودية بالألغام التي تسببت في استشهاد وجرح أكثر من 8 آلاف مدني والبطالة والهجرة وتلوث الأراضي الزراعية والمراتع والمناطق الصناعية وحقول النفط.



وتابع: لقد أدرجت إزالة الألغام من هذه المناطق على جدول الاعمال بشكل فوري وجرى هذا العمل على مرحلتين، الأولى مرحلة التطهير السطحي من الألغام حتى عمق 30 سنتيمتر، والثانية تطهير الأراضي من عمق 30 سنتيمتر حتى عمق 6 أمتار، وحتى الآن تمت إزالة نحو مليوني لغم وأكثر من مليون قذيفة غير متفجرة.



وأكد بأن الحظر الأميركي والغربي المفروض على إيران منع إيران من الاستفادة من معلومات المركز الدولي لإزالة الالغام الذي يقع مقره في جنيف، لكن إيران اعتمدت على طاقاتها الداخلية لإزالة هذه الألغام.



