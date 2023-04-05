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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 12:42

الهيئة الدولية لاحياء يوم القدس في فلسطين المحتلة تطلق شعارًا موحّدًا للعام 2023

شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
واعلنت الهيئة في بيان مساء يوم الإثنين : ها هي الضفة الغربية تطلق انتفاضتها من جديد، وها هم شبابها المقاوم يرسمون معادلةً جديدة تبشّر بقرب النصر والتحرير، وتقلب حسابات العدو .. وتفضح جيشه الذي ينكسر في شوارع مخيمات الضفة ومدنها على يدِ مقاوميها وكتائبها المسلّحة، كما انهزم من قبل على حدود غزة.

واضافت الهيئة : هنا وهناك نرى القدس في قلب المقاومة والشعب الفلسطيني، القدس التي تتعرّض لأخطر التهديدات من العدو المجرم ومستوطنيه الغاصبين... الذين لا يتوانون عن محاولة تدنيس المسجد الأقصى، القدس التي هي قِبلة المقاومين ومحور هذه المعركة، بأبعادها الثقافية والحضارية والعسكرية أيضاً.

وأردفت : تقديراً لبسالة أبطال الضفة وما قدّموه خلال الأشهر الماضية من تضحيات ومقاومة شكّلت حدثاً استثنائياً في مسار معركتنا المتواصلة مع العدو لأجل تحرير القدس الشريف.

وأكملت : استبشاراً بما يعدون بتقديمه من عمليات بطولية تجعلنا من تحرير القدس أقرب، وتفرض حول القدس درعاً حصينًا يحفظ هويتها ومستقبلها، ولأن الدرع في الحرب يعبّر عن الاستعداد للمواجهة والجاهزيّة لصدِّ العدوان، تطلق الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي (في فلسطين)، الشعار الموحد ليوم القدس العالمي هذا العام 2023م 1444 هـ، تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".

رقم : 1050609
الكلمات
يوم القدس العالمي فلسطين المقاومة الفلسطينية الضفة الغربية القدس
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