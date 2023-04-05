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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 13:33

وزير النفط : لاتوجه لزيادة سعر البنزين ..وتدشين مجمع لمعالجة الغاز المصاحب

وزير النفط : لاتوجه لزيادة سعر البنزين ..وتدشين مجمع لمعالجة الغاز المصاحب
جاء ذلك في تصريح للوزير أوجي على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.

وحول قرار تحالف أوبك بلس بخفض طوعي لانتاح النفط بمقدار 2 مليون برميل بهدف ايجاد التوازن في السوق، أكد الوزير أن اميركا ضغطت كثيرا لدفع أوبك بلس الى رفع الانتاج الأمر الذي كان يخالف وجهات نظر كافة الاعضاء، بما فيها ايران التي كانت تصر على عدم الخفض.

وأشار أن القرار المتخذ من قبل اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس، أظهر تضامنا جيدا بين الدول الاعضاء منها ايران والسعودية والكويت والعراق وروسيا.

وحول مبيعات النفط الايراني أوضح أوجي أن المبيعات سجلت في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023 زيادة بواقع 203 ملايين برميل عن السنة المناظرة المختتمة 2021 و90 برميل عن الفترة المناظرة 2022، وقد حققنا اكثر من 92 بالمئة من المستوى المستهدف بالموازنة العامة.

ولفت الى مساعي الوزارة للحد من بيع النفط الخام، مبيّنا انه تم افتتاح مصفاة غاز وأخرى تكريرية ( المرحلة الثانية من مصفاة آبادان) السنة الماضية، وأن تدشين هذا المشاريع سيستمر هذا العام.

وبشأن تسوية الديون المستحقة على العراق ازاء صادرات الغاز الايراني، أكد الوزير أن كافة مستحقات بيع الغاز يتم استلامها في المصرف العراقي للتجارة ( TBI)، ولكن بشرط تخصیص الاموال لشراء الادوية والسلع الاساسية وبدورنا تحدثنا مع الجانب العراقي حول ضرورة رفع هذه القيود ومن المؤمل حدوث ذلك عبر المفاوضات.

* تدشين مجمع معالجة الغاز المصاحب للنفط

الوزير الايراني أكد تدشين مجمع معالجة الغاز المصاحب للنفط في منطقة " هويزة" جنوب غرب البلاد في الاسابيع القادمة، بطاقة معالجة 250 مليون متر مكعبة من غاز مشاعل حقول غرب كارون وآزادكان الشمالي والجنوبي ويادآوران ويادكاران وياران، وتبديله لقيمة مضافة.

وكشف أن قيمة الاستثمارات بهذا المشروع تبلغ 1.3 مليار دولار وسيوفر 5 الاف فرصة عمل.
رقم : 1050618
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