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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 13:33

ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني

ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
ونقل موقع ناشيونال عن بولتون قوله، إن حياته تغيرت بعد أن أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤامرة لاغتياله. وأفادت وسائل إعلام أمريكية في تشرين الثاني الماضي، بأن إدارة جو بايدن، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، قامت بتمديد برنامج الحماية للمسؤولين السابقين في البلاد الذين تورطوا في اغتيال اللواء سليماني.

کما ذکرت وكالة أسوشيتد برس في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أن إدارة بايدن خلصت إلى أن التهديدات بالقتل ضد المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين، بمن في ذلك مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، وبريان هوك المسؤول عن الشؤون الإيرانية، لا تزال صالحة وذات مصداقية.

ووفقًا لذلك التقرير، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأن كلاً من بومبيو وبريان هوك "يتعرضان لتهديد خطير وموثوق من حكومة أجنبية أو وكيل لحكومة أجنبية"، بسبب أنشطتهما في إدارة ترامب.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس قبل بضعة أشهر، بأن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تنفق ما يقرب من مليونين وخمسة وسبعين ألف دولار شهريًا لحماية هذين المسؤولين السابقين. ولم يتم ذكر مبلغ حماية بولتون في ذلك التقرير.

وفي ذلك التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتيد برس في مارس من العام الماضي، تم التأكيد على أن تكلفة حماية "بريان هوك" تقدر بنحو 175 ألف دولار شهريًا، و 2 مليون دولار شهريًا لـ "مايك بومبيو". وطالب مايك بومبيو، قبل عامين في كانون الأول (ديسمبر)، في الذكرى الثانية لاستشهاد سليماني، بزيادة الحماية الشخصية له ولدونالد ترامب.

وقال مايك بومبيو لـ فوكس نيوز في 14 يناير 2021: "لسوء الحظ، هناك العديد من التهديدات في مناطق مختلفة من العالم (ضد أميركا)، وكنتم محقين بشأن التهديدات التي تأتي من إيران، هذه التهديدات غير مسبوقة. هناك بلد هو أكبر راعٍ للإرهاب في العالم ودولة قوية للغاية. يقولون إنهم يريدون تحريض كل مسلم في العالم على قتل الرئيس ترامب وأنا. وهذا شيء لم يتم القيام به من قبل، ويشكل خطرًا أمنيًا حقًا".

وقبل يوم من تصريحات بومبيو، ألقى الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، كلمةً في الذكرى الثانية لاستشهاد سليماني مخاطبًا الأمريكيين بالقول: "كان الحاج قاسم سليماني الضيف الرسمي لرئيس وزراء العراق. أنتم اخترقتم سيادة العراق وقمتم باغتيال أمة وليس شخصًا واحدًا. فما العمل في هذه الجريمة النكراء التي كانت صعبةً ومؤلمةً للغاية بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء؟ يجب محاكمة المعتدي والقاتل والمجرم الرئيسي، أي رئيس أمريكا في ذلك الوقت. يجب أن يتم القصاص منه، وتنفيذ حکم الله بحقه".

وأضاف الرئيس الإيراني: "إذا تم توفير آلية محاكمة عادلة لترامب وبومبيو ومجرمين آخرين، في محكمة عادلة حيث يحاكمون على هذه الجريمة المروعة، فستتم معاقبتهم على أفعالهم المخزية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنني أخبر جميع رجال الدولة الأمريكيين أن يد الانتقام ستصل إليهم".

يشار إلی أن الحكومة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" اغتالت اللواء قاسم سليماني وعدداً من مرافقيه بالقرب من مطار بغداد في 13 كانون الثاني 2018. واعتبرت أنييس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة هذا القتل غير قانوني، ورفضت أعذار الولايات المتحدة في تبريره.

وتشير تقارير مختلفة إلى أن بومبيو وبولتون كانا من بين الأشخاص الرئيسيين المشاركين في قرار إدارة ترامب بشأن اغتيال اللواء سليماني.
رقم : 1050619
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