جبارين: المقاومة لن تسمح بالاستفراد بالمسجد الأقصى

ووفق مصادر يرى جبارين، في تصريحات “ أنه آن الأوان لجميع الدول العربية والإسلامية التي طبعت مع الاحتلال أن توقف التطبيع.



وبين أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية فاصلة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن يهبوا نصرة للمسجد الأقصى المبارك.



وأصيب عدد من المواطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل المسجد الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة الليلة الماضية.



واعتلت شرطة الاحتلال سطح المصلى القبلي قبيل اقتحامه وحطمت عددا من نوافذه وألقت عبرها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المعتكفين داخله، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم.



واعتدت شرطة الاحتلال بالضرب على المعتكفين قبل أن تخرجهم بالقوة من المسجد، فيما اقتحمت العيادة الطبية الملاصقة للمصلى القبلي.