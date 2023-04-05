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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 15:38

عكرمة صبري: سلوك الاحتلال بحق الأقصى لن يدفع المعتكفين للتراجع

عكرمة صبري: سلوك الاحتلال بحق الأقصى لن يدفع المعتكفين للتراجع
وأوضح الشيخ صبري، في تصريحات صحفية، أن اعتداءات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الأقصى واقتحام باحاته هو أمر مبيت له.

وبين أن هناك مخططا صهيونيا معد مسبقًا يستهدف المسجد الأقصى ويجب التصدي له.

كان قد أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل المسجد الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحامها المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة.

واعتلت شرطة الاحتلال سطح المصلى القبلي قبيل اقتحامه وحطمت عددًا من نوافذه وألقت عبرها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المعتكفين داخله، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم.

واعتدت شرطة الاحتلال بالضرب على المعتكفين قبل أن تُخرجهم بالقوة من المسجد، فيما اقتحمت العيادة الطبية الملاصقة للمصلى القبلي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع ١٢ اصابة خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار المدينة، موضحا أنه تم نقل ٣ إصابات للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنّ الاحتلال منع الطواقم الطبية من الدخول لـ "الأقصى" لنقل المصابين، معلنًا رفع درجة التأهب لدى مركز إسعافه بالقدس للدرجة القصوى واستنفار جميع طواقمه ومتطوعيه.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".
رقم : 1050652
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