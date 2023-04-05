الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 15:50

سقوط مسيرة بولندية الصنع حاولت استهداف محطة زابوروجيه النووية

سقوط مسيرة بولندية الصنع حاولت استهداف محطة زابوروجيه النووية
وأضاف المسؤول العسكري، "النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة المحطة بمسيرة مصنعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة. وكان وزن العبوة أكثر من كيلوغرامين. ويشير مكان سقوط المسيرة إلى أن الهدف من الهجوم هو البنية التحتية للمحطة. وأسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء".

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

ومنذ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حراسة الجيش والقوات الروسية لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار وإقليم محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة.

وسبق أن صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مرارا، بأن نظام كييف يسعى لخلق تهديدات بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في تعمد قصف المحطة.
رقم : 1050661
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
5 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
5 نيسان 2023
رمضان شريف: سنحيي يوم القدس بشعار "فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي"
رمضان شريف: سنحيي يوم القدس بشعار "فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي"
5 نيسان 2023
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
الهيئة الدولية لاحياء يوم القدس في فلسطين المحتلة تطلق شعارًا موحّدًا للعام 2023
5 نيسان 2023
قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار
قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار 'كبح التضخم ونمو الانتاج'
4 نيسان 2023
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
4 نيسان 2023
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
4 نيسان 2023
رسالة مسيرات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
28 آذار 2023
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
4 نيسان 2023
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
4 نيسان 2023
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
4 نيسان 2023
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
4 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟