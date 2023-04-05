نواب إيرانيون يستنكرون افتتاح آذربيجان سفارة لها بالأراضي المحتلة

وتمت قراءة هذا البيان الصادر عن 210 نائبٍ في البرلمان الإيراني في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأربعاء والذي جاء إدانةً لافتتاح سفارة آذربيجان وتعيين سفير لها في الكيان الإسرائيلي.



و ورد في البيان: أن حكومة جمهورية آذربيجان عملاً بالكفر ومخالفة لمصالح العالم الإسلامي افتتحت سفارة في وسط الكيان الصهيوني والقدس المحتلة وقدمت سفيرها إلى هذا النظام الزائف.



وأكد النواب في هذا البيان على أن هذا الإجراء من جانب رجال السلطة في جمهورية آذربيجان سيكون له العديد من التداعيات السياسية السلبية ضدهم، وسيعتبرهم مسلمو العالم شركاء للكيان الصهيوني في القتل والجريمة ضد الفلسطينيين المضطهدين.



وفي اشارة إلى أن هذه الخطوة هي انتهاك للحقوق المحِقّة لدولة فلسطين المظلومة، فقد أكد النواب الإيرانيون في بيانهم على مطالبة الحكومات العربية والإسلامية والعالم الإسلامي وخاصة منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة للمجالس الإسلامية وممثلي العالم المحبين للحرية بإدانة هذا الإجراء من قبل جمهورية آذربيجان.



واستكمالا لهذا البيان طالب النواب وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإرسال بيان استنكار إلى جميع الدول الإسلامية، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة في هذا الصدد.



وأشار هذا البيان إلى أن: ممثلي الأمة الإسلامية الإيرانية العظيمة يتوقعون من برلمان جمهورية آذربيجان إلى جانب الأمة الإسلامية، وفي شهر رمضان المبارك وفي الوقت الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم للتعذيب والقمع بأبشع الطرق من قبل الكيان الصهيوني الزائف ويُمْنَع من دخول المسجد الأقصى، اتخاذ موقف ضد هذا الإجراء من قبل الحكومة الآذربيجانية.