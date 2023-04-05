الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 16:13

نواب إيرانيون يستنكرون افتتاح آذربيجان سفارة لها بالأراضي المحتلة

نواب إيرانيون يستنكرون افتتاح آذربيجان سفارة لها بالأراضي المحتلة
وتمت قراءة هذا البيان الصادر عن 210 نائبٍ في البرلمان الإيراني في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأربعاء والذي جاء إدانةً لافتتاح سفارة آذربيجان وتعيين سفير لها في الكيان الإسرائيلي.

و ورد في البيان: أن حكومة جمهورية آذربيجان عملاً بالكفر ومخالفة لمصالح العالم الإسلامي افتتحت سفارة في وسط الكيان الصهيوني والقدس المحتلة وقدمت سفيرها إلى هذا النظام الزائف.

وأكد النواب في هذا البيان على أن هذا الإجراء من جانب رجال السلطة في جمهورية آذربيجان سيكون له العديد من التداعيات السياسية السلبية ضدهم، وسيعتبرهم مسلمو العالم شركاء للكيان الصهيوني في القتل والجريمة ضد الفلسطينيين المضطهدين.

وفي اشارة إلى أن هذه الخطوة هي انتهاك للحقوق المحِقّة لدولة فلسطين المظلومة، فقد أكد النواب الإيرانيون في بيانهم على مطالبة الحكومات العربية والإسلامية والعالم الإسلامي وخاصة منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة للمجالس الإسلامية وممثلي العالم المحبين للحرية بإدانة هذا الإجراء من قبل جمهورية آذربيجان.

واستكمالا لهذا البيان طالب النواب وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإرسال بيان استنكار إلى جميع الدول الإسلامية، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة في هذا الصدد.

وأشار هذا البيان إلى أن: ممثلي الأمة الإسلامية الإيرانية العظيمة يتوقعون من برلمان جمهورية آذربيجان إلى جانب الأمة الإسلامية، وفي شهر رمضان المبارك وفي الوقت الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم للتعذيب والقمع بأبشع الطرق من قبل الكيان الصهيوني الزائف ويُمْنَع من دخول المسجد الأقصى، اتخاذ موقف ضد هذا الإجراء من قبل الحكومة الآذربيجانية.
رقم : 1050662
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
5 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
5 نيسان 2023
رمضان شريف: سنحيي يوم القدس بشعار "فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي"
رمضان شريف: سنحيي يوم القدس بشعار "فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي"
5 نيسان 2023
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
الهيئة الدولية لاحياء يوم القدس في فلسطين المحتلة تطلق شعارًا موحّدًا للعام 2023
5 نيسان 2023
قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار
قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار 'كبح التضخم ونمو الانتاج'
4 نيسان 2023
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
4 نيسان 2023
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
4 نيسان 2023
رسالة مسيرات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
28 آذار 2023
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
4 نيسان 2023
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
4 نيسان 2023
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
4 نيسان 2023
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
4 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟